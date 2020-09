Johnny Lo Zingaro si nascondeva in una cascina a 8 km da Sassari: le foto (Di venerdì 18 settembre 2020) Trasferito nel carcere di Nuoro: l'ergastolano Giuseppe Mastini, Johnny lo Zingaro, dopo la cattura di lunedì è stato portato nel penitenziario Badu 'e Carros. Era scappato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 settembre 2020) Trasferito nel carcere di Nuoro: l'ergastolano Giuseppe Mastini,lo, dopo la cattura di lunedì è stato portato nel penitenziario Badu 'e Carros. Era scappato...

SASSARI. Dopo l'udienza di convalida di ieri 17 settembre, il giudice, oltre alla scontata detenzione in carcere per Mastini noto Johnny lo zingaro, ha confermato anche i domiciliari per Lorenzo Panei ...

La compagna di Johnny lo Zingaro: «Chiedo la grazia per lui. Ha fatto errori, ma ha pagato» - Video

Buggiano: Giovanna Truzzi da tre anni è tornata ad essere la donna dell'ergastolano rintracciato lunedì dopo che non era più rientrato in carcere BUGGIANO. «Mi rivolgo al Presidente Sergio Mattarella.

Sardegna, catturato Johnny Lo Zingaro: l'arresto della polizia

È stato catturato dalla polizia Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", 60 anni, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari. È stato preso alle 8,15 dalla polizia in Sa ...

