Iris è l’ultimo gioiello di Speranza – Testo e Video

Profilo Instragram di Speranza – Il nuovo singolo "Iris" è prodotto da SimooEravamo tutti in attesa del nuovo singolo di Speranza, alias Ugo Scicolone, il rapper più real della scena casertana. Proprio dall'interno della Reggia di Caserta, dimora borbonica e di costruzione vanvitelliana, nella home Instagram di Speranza compare una sua foto che annuncia l'uscita di "Iris". "Iris" è il nuovo brano di Speranza Il brano è stato scritto da Speranza e prodotto dal producer Simoo, ovvero Simone Cappuccio, originario anche lui di Caserta. "Iris" è un pezzo molto meno hardcore rispetto alle uscite e produzioni precedenti.

