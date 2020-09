In Emilia via libera a 1000 tifosi per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pubblico torna allo stadio per le prime partite del campionato di Serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Lo riporta l’ANSA. Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli, al Tardini della città Emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pubblico torna allo stadio per le prime partite del campionato di Serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Lo riporta l’ANSA. Fino a millepotranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato, al Tardini della cittàna, e, allo stadio Mapei di Reggio … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tumori Testa Collo, se scoperti in fase precoce la possibilità di guarigione è ottima, in fase avanzata invece è quasi nulla, per questo la prevenzione e i controlli diagnostici sono fondamentali. E’ ...

Reggio Emilia, sbronzo e senza patente si schianta contro due auto: sul sedile aveva una katana

Ha urtato due automobili lungo la strada, ha tentato la fuga, ma è stato fermato dalla Polizia locale di Reggio Emilia, mentre cercava di effettuare una inversione a “U” in via Fratelli Cervi (Via Emi ...

“A Sanremo Rock favoritismi e gara falsata”: la denuncia a TPI

Che cosa succede dietro le quinte di “Sanremo Rock”? La gara canora con finale al glorioso Teatro Ariston (lo stesso del Festival di Rai 1), che da più di trentanni seleziona centinaia di gruppi music ...

