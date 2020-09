Il Vaticano contro le mafie: insediata la Commissione (Di venerdì 18 settembre 2020) La mafia non un problema da sottovalutare, una questione da ignorare, uno scomodo argomento da evitare. In Italia come nel resto del mondo le organizzazioni criminali incombono sui governi e le ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 18 settembre 2020) La mafia non un problema da sottovalutare, una questione da ignorare, uno scomodo argomento da evitare. In Italia come nel resto del mondo le organizzazioni criminali incombono sui governi e le ...

vaticannews_it : #18settembre Oggi il Prefetto della Segreteria per l’Economia, padre Juan Antonio Guerrero, e Alessandro Cassinis R… - ElisaNorio : RT @GazzettaDelSud: Il Vaticano contro le mafie: insediata la Commissione - GazzettaDelSud : Il Vaticano contro le mafie: insediata la Commissione - donMimmo : RT @vaticannews_it: #18settembre Oggi il Prefetto della Segreteria per l’Economia, padre Juan Antonio Guerrero, e Alessandro Cassinis Righi… - alcinx : RT @LaStampa: Il Vaticano insieme a forze dell'ordine, esperti anti-racket e anti-usura, in prima linea contro Cosa nostra, 'ndrangheta, ca… -