Il Tar boccia la Azzolina. La febbre si misura a scuola e non a casa! di Redazione. Ormai è prassi consolidata che laddove non provvede, o provvede male, la politica intervenire la magistratura. E così è avvenuto per la diatriba sulla misurazione della febbre degli studenti prima di entrare in classe. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva d'urgenza, chiesta dai ministri Azzolina e Speranza, della delibera con cui il governatore Alberto Cirio impone alle scuole piemontesi di verificare la temperatura.

Ultime Notizie dalla rete : Tar boccia Anche il Tar boccia la Azzolina "La febbre si misura a scuola" ilGiornale.it Anche il Tar boccia la Azzolina "La febbre si misura a scuola"

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva d'urgenza del governo e dunque l'ordinanza rimarrà valida almeno fino al 14 ottobre, data nella quale è fissata la trattazione in camera di consiglio. I ...

Tar boccia la Azzolina: la febbre può essere misurata a scuola

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva d'urgenza, chiesta dai ministri Azzolina e Speranza, della delibera con cui il governatore Alberto Cirio impone alle scuole piemontesi di verificare la te ...

Il Tar boccia l'obbligo del test, Solinas accusa: "Il governo usa due pesi e due misure"

Dopo la sentenza che sospende l'obbligo di sottoporsi al test anti-Covid per chi arriva in Sardegna, il governatore alza il tiro sull'Esecutivo "Se mai ci fosse bisogno di conferma che viviamo in un P ...

