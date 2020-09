Il Governo britannico non ce la fa a distribuire tamponi e chiede aiuto ad Amazon (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Governo britannico intende rivolgersi alle grandi aziende private tra cui Amazon o DHL per distribuire un maggior numero di tamponi. Nelle ultime settimane il ministero della Salute non è riuscito a fare fronte al grande aumento di richieste per i test, ed è stato duramente criticato dall’opposizione. La riapertura delle scuole e la crescita dei casi giornalieri hanno messo sotto pressione le strutture sanitarie britanniche, che si sono fatte trovare impreparate. La responsabile del sistema Test and Trace del Governo, la Baronessa Dido Harding, ha detto intervenendo in una commissione parlamentare che il numero di persone che hanno richiesto il tampone è “di tre o quattro volte superiore” alla disponibilità attuale. Molte famiglie ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilintende rivolgersi alle grandi aziende private tra cuio DHL perun maggior numero di. Nelle ultime settimane il ministero della Salute non è riuscito a fare fronte al grande aumento di richieste per i test, ed è stato duramente criticato dall’opposizione. La riapertura delle scuole e la crescita dei casi giornalieri hanno messo sotto pressione le strutture sanitarie britanniche, che si sono fatte trovare impreparate. La responsabile del sistema Test and Trace del, la Baronessa Dido Harding, ha detto intervenendo in una commissione parlamentare che il numero di persone che hanno richiesto il tampone è “di tre o quattro volte superiore” alla disponibilità attuale. Molte famiglie ...

