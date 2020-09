I sindacati in piazza “Serve una svolta sul lavoro” (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Giornata di mobilitazione nazionale per i sindacati confederali. Cgil, Cisl e Uil sono scesi in piazza in diverse città italiane per chiedere una svolta al Governo sui temi del lavoro e un'accelerazione sul fronte dei rinnovi contrattuali.“La posizione avuta finora da Confindustria è stata quella di bloccare il rinnovo dei contratti, pensiamo alla sanità privata o all'attacco che hanno fatto al contratto degli alimentari – ha detto da Napoli il leader della Cgil Maurizio Landini -. E' una logica sbagliata, mi auguro che Confindustria capisca che non abbiamo bisogno di scontro, insieme dovremmo chiedere al governo una vera riforma fiscale”. “I sindacati confederali ci sono e sono rappresentativi, hanno proposte da fare e non diamo carta bianca o delega ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Giornata di mobilitazione nazionale per iconfederali. Cgil, Cisl e Uil sono scesi inin diverse città italiane per chiedere unaal Governo sui temi del lavoro e un'accelerazione sul fronte dei rinnovi contrattuali.“La posizione avuta finora da Confindustria è stata quella di bloccare il rinnovo dei contratti, pensiamo alla sanità privata o all'attacco che hanno fatto al contratto degli alimentari – ha detto da Napoli il leader della Cgil Maurizio Landini -. E' una logica sbagliata, mi auguro che Confindustria capisca che non abbiamo bisogno di scontro, insieme dovremmo chiedere al governo una vera riforma fiscale”. “Iconfederali ci sono e sono rappresentativi, hanno proposte da fare e non diamo carta bianca o delega ...

