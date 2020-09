Genoa – Crotone – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 18 settembre 2020) Il campionato 2020/21 di Genoa e Crotone inizierà domenica 20 settembre alle ore 15.00, presso lo stadio Ferraris di Genova, che sarà il teatro della sfida che vedrà due compagini che potrebbero condividere posizioni di classifica non troppo distanti. Genoa – Crotone: come arrivano alla gara E’ stata una stagione decisamente complicata per il Genoa che ha dovuto attendere l’ultima giornata dello scorso campionato per festeggiare la salvezza nella massima serie, Dove i rossoblu hanno sconfitto il Verona, già salvo da molte settimane. La campagna estiva non ha portato grandi rivoluzioni anche se il mercato è ancora aperto e potrebbe riservare qualche sorpresa ai tifosi del Grifone da qui al 5 ottobre, data ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Il campionato 2020/21 diinizierà domenica 20 settembre alle ore 15.00, presso lo stadio Ferraris di Genova, che sarà il teatro della sfida che vedrà due compagini che potrebbero condividere posizioni di classifica non troppo distanti.: come arrivano alla gara E’ stata una stagione decisamente complicata per ilche ha dovuto attendere l’ultima giornata dello scorso campionato per festeggiare la salvezza nella massima serie,i rossoblu hanno sconfitto il Verona, già salvo da molte settimane. La campagna estiva non ha portato grandi rivoluzioni anche se il mercato è ancora aperto e potrebbe riservare qualche sorpresa ai tifosi del Grifone da qui al 5 ottobre, data ...

infoitsport : Genoa-Crotone: pronostico, formazioni, streaming - infoitsport : Le probabili formazioni di Genoa-Crotone: Badelj entra in competizione per una maglia - kolportiroas : Serie A 1.Inter 2.Juventus 3.Lazio 4.Atalanta - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - La #Lazio definisce la cessione in prestito di #Jony all'#Osasuna - #Lammers atteso a Bergamo… - JSalvato31 : My Serie A predicted table: Juventus Inter Atalanta Milan Napoli Lazio Roma Sassuolo Cagliari Torino Bologna Sampd… -