(Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la fuoriuscita edida un impianto biofarmaceutico che produceva vaccini per animali nel 2019, oltresi sonoin Cinanordoccidentale: lo hanno confermato le autorità locali. La malattia in questione è la brucellosi: viene trasmessa dal bestiame o da prodotti animali, e non è contagiosa tra gli esseri umani. Può causare febbre alta, dolori articolari e mal di testa, e può progredire verso uno stadio cronico con febbre ricorrente, debolezza, sudorazione e dolori diffusi. Le autorità sanitarie di Lanzhou (Gansu) hanno reso noto che un totale di 3245sono risultate positive alo e che non risultano ...

fanpage : Fuga di batteri da un laboratorio in Cina, oltre tremila persone si ammalano di brucellosi - GBNS2020 : Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 ammalati di brucellosi - MercoglianoTB : RT @SkyTG24: Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi - bruvio1 : RT @SkyTG24: Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi - Vadorgarbos : RT @SkyTG24: Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga batteri

Più di tremila persone si sono ammalate in Cina dopo la fuoriuscita di batteri da un laboratorio biofarmaceutico in cui si producevano vaccini per animali. La vicenda risale al 2019, ma è stata resa n ...La notizia è stata lanciata ieri dalla stampa locale e ribattuta immediatamente dalla Cnn: oltre 3000 persone, nello specifico 3,245, si sono ammalate in Cina nord-occidentale dopo la fuoriuscita di b ...«Studi? Quando nasci sul lato sbagliato dell’apparato digestivo, non hai soldi per pagarti buoni studi»: Osmosi Jones, per gli amici Ozzy, è un globulo bianco, come sa chi ha visto l’omonimo film di P ...