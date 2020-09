Federlogistica-Conftrasporto | “Cina spia i dati italiani di merci e logistica”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Il disegno geopolitico economico della Cina di impadronirsi della gestione delle infrastrutture e della logistica mondiale presenta rischi per l’Italia. L’allarme arriva da-Confcomo che, alla luce delle ultime notizie apparse negli organi di stampa, ha sollevato nuovamente il tema affinché la politica italiana prenda provvedimenti. “Le notizie che stanno uscendo sul database della società Zhenhua, che ha schedato la portualità italiana, sono sempre più inquietanti – avverte Luigi Merlo, presidente di–. In particolare l’analisi di tutte lein import ed export dell’Italia fa pensare che vi sia un monitoraggio profondo anche per analizzare quali mercati ...