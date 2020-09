Federico II, una poltrona per due: università spaccata. Elezioni da rifare (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’Università Federico II di Napoli la sedia di rettore è ancora vuota e la battaglia tra Luigi Califano e Matteo Lorito è ancora aperta dopo la prima votazione ha portato ad una parità di voti tra i due candidati. Un evento più unico che raro che si è verificato per la prima volta nella storia di una delle università più antiche del mondo. In occasione della scelta del nuovo rettore dell’ateneo si è registrato un caso di parità, 1262 voti per Califano e, a pari merito, 1262 voti anche per Lorito. Si sono recati alle urne 2561 tra docenti, rappresentanti di impiegati tecnici e studenti con una percentuale di votanti del 97% che, mai prima d’ora, ha fatto registrare una parità. Determinanti sono state le 38 schede nulle o bianche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’UniversitàII di Napoli la sedia di rettore è ancora vuota e la battaglia tra Luigi Califano e Matteo Lorito è ancora aperta dopo la prima votazione ha portato ad una parità di voti tra i due candidati. Un evento più unico che raro che si è verificato per la prima volta nella storia di una delle università più antiche del mondo. In occasione della scelta del nuovo rettore dell’ateneo si è registrato un caso di parità, 1262 voti per Califano e, a pari merito, 1262 voti anche per Lorito. Si sono recati alle urne 2561 tra docenti, rappresentanti di impiegati tecnici e studenti con una percentuale di votanti del 97% che, mai prima d’ora, ha fatto registrare una parità. Determinanti sono state le 38 schede nulle o bianche ...

