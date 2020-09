Export di pasta, incremento del 25 per cento nel primo semestre dell’anno Coldiretti Puglia: ma con il Ceta crescono del 34 per cento le importazioni di grano dal Canada (Di venerdì 18 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: È cresciuto l’Export della pasta tricolore fatta in Puglia con un balzo nei primi 6 mesi del 2020 del +25%, ma sono al contempo aumentate le importazioni di grano canadese del 34% nel secondo trimestre del 2020. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dell’analisi dei dati Istat su esportazioni di pasta e importazioni di grano. “A crescere sono le esportazioni della pasta con un vero e proprio picco di richieste, associato all’aumento degli acquisti della pasta tricolore che utilizza solo grano nazionale per effetto dell’emergenza ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da: È cresciuto l’dellatricolore fatta incon un balzo nei primi 6 mesi del 2020 del +25%, ma sono al contempo aumentate ledicanadese del 34% nel secondo trimestre del 2020. E’ quanto afferma, sulla base dell’analisi dei dati Istat su esportazioni didi. “A crescere sono le esportazioni dellacon un vero e proprio picco di richieste, associato all’aumento degli acquisti dellatricolore che utilizza solonazionale per effetto dell’emergenza ...

