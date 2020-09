Esplosione e incendio in edificio a Verona: 2 feriti, uno è grave [VIDEO] (Di venerdì 18 settembre 2020) Un incendio è divampato questa mattina in una palazzina a Verona, nel quartiere San Giovanni in Valle: 2 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Le fiamme si sono propagate in seguito ad un’Esplosione, avvertita in tutto il quartiere. Ancora da chiarire le cause. La persona rimasta ferita in maniera seria ha riportato ustioni per il 70% del corpo. In corso le verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco per valutare la stabilità dell’edificio. Sul posto i carabinieri per le indagini. Esplosione e incendio in edificio a Verona VIDEOL'articolo Esplosione e incendio in edificio a ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Un&e; divampato questa mattina in una palazzina a, nel quartiere San Giovanni in Valle: 2 persone sono rimaste ferite, una in modo. Le fiamme si sono propagate in seguito ad un’, avvertita in tutto il quartiere. Ancora da chiarire le cause. La persona rimasta ferita in maniera seria ha riportato ustioni per il 70% del corpo. In corso le verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco per valutare la stabilit&a; dell’. Sul posto i carabinieri per le indagini.inL'articoloina ...

MediasetTgcom24 : Beirut, nuovo incendio al porto a un mese dall'esplosione #Beirut - agapelena_ : Come sapete io per tornare a casa da scuola prendo il treno a piazzale flaminio, arrivata in stazione mi dicono che… - LaudanoD : RT @CavaleraDaniele: L’incendio non ha causato né feriti né vittime. E non ci sono casi con problemi respiratori, ricollegabili all’evento… - CavaleraDaniele : RT @CavaleraDaniele: L’incendio non ha causato né feriti né vittime. E non ci sono casi con problemi respiratori, ricollegabili all’evento… - CavaleraDaniele : L’incendio non ha causato né feriti né vittime. E non ci sono casi con problemi respiratori, ricollegabili all’even… -