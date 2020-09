Dzeko Juventus, ora le visite mediche: ecco quanto guadagnerà (Di venerdì 18 settembre 2020) Dzeko Juventus- Ora è fatta. Come sottolineato da “Sky Sport”, il sì di Milik alla Roma ha sbloccato il passaggio di Dzeko in bianconero. L’attaccante bosniaco firmerà un contratto di due anni da 7,5 milioni di euro e potrebbe svolgere le visite mediche già nel corso delle prossime ore. 16 milioni il costo del suo cartellino. Dzeko Juventus, a disposizione contro la Sampdoria? Come accennato, l’attaccante bosniaco potrebbe svolgere le visite mediche con i bianconeri già oggi o domani. Corsa contro il tempo per averlo a disposizione già in vista della sfida contro la Sampdoria. Leggi anche: Suarez Juventus, l’attaccante è atterrato in ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 settembre 2020)- Ora è fatta. Come sottolineato da “Sky Sport”, il sì di Milik alla Roma ha sbloccato il passaggio diin bianconero. L’attaccante bosniaco firmerà un contratto di due anni da 7,5 milioni di euro e potrebbe svolgere legià nel corso delle prossime ore. 16 milioni il costo del suo cartellino., a disposizione contro la Sampdoria? Come accennato, l’attaccante bosniaco potrebbe svolgere lecon i bianconeri già oggi o domani. Corsa contro il tempo per averlo a disposizione già in vista della sfida contro la Sampdoria. Leggi anche: Suarez, l’attaccante è atterrato in ...

romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco firmerà un biennale da 7.5. Nelle pross… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - GoalItalia : Il nuovo bomber della #Juventus sarà #Dzeko [@romeoagresti] ?? - Fil_Dor90 : RT @aleaus81: Nessun giocatore in arrivo dalla Juventus in cambio di Dzeko. Nessuno scambio in vista per garantirsi plusvalenze reciproche.… - _scoopemi_ : La Juventus celebra Dzeko come un grande colpo, 34 anni. Poi si chiedono come mai non vanno avanti in Champions League. -