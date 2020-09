DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 18 Settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Jessica la nuova tronista si dimostra molto pungente soprattutto nei confronti del trono over ma anche dei suoi colleghi. Nonostante il programma sia iniziato solamente da due settimane, la tronista ha già dimostrato di avere opinioni ben chiare nei confronti di molte persone all’interno di Uomini e Donne. Non è la prima volta infatti, che Jessica espone la sua opinione in modo schietto ma soprattutto infastidendo dall’altra parte chi lo riceve. Durante la puntata di ieri ha così preso la palla al balzo per accusare Nicola di essere maleducato nei confronti di Gemma nonostante, la dama non le stia particolarmente simpatica. Maria De Filippi sembra aver così scelto una ragazza che dia un po’ di brio all’interno del programma che, dopo il Covid-19 sembra ormai spento. DIRETTA ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Jessica la nuova tronista si dimostra molto pungente soprattutto nei confronti del trono over ma anche dei suoi colleghi. Nonostante il programma sia iniziato solamente da due settimane, la tronista ha già dimostrato di avere opinioni ben chiare nei confronti di molte persone all’interno di. Non è la prima volta infatti, che Jessica espone la sua opinione in modo schietto ma soprattutto infastidendo dall’altra parte chi lo riceve. Durante la puntata di ieri ha così preso la palla al balzo per accusare Nicola di essere maleducato nei confronti di Gemma nonostante, la dama non le stia particolarmente simpatica. Maria De Filippi sembra aver così scelto una ragazza che dia un po’ di brio all’interno del programma che, dopo il Covid-19 sembra ormai spento....

Il Grande Fratello VIP 5 comincerà ufficialmente con l’ingresso dei concorrenti nella Casa. Alfonso Signorini condurrà le puntate in diretta il lunedì in prima serata a partire dalle ore 21:25 (circa) ...

Oltre al prezzo di PS5, si parte da 399€, e alla sua data di commercializzazione, 19 novembre, Sony ha anche annunciato i prezzi degli accessori della sua nuova console. In realtà non li annunciati ne ...

Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020 streaming video tv: Fabio Fognini viene subito eliminato al Foro Italico, sconfitto da Ugo Humbert al secondo turno con il punteggio di 7-5 7-6. Diretta Inter ...

