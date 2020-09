Confetti delle Little Mix esce a novembre: tutto sull’album e sul tour 2021 (Di venerdì 18 settembre 2020) Confetti delle Little Mix esce il 6 novembre. Si tratta del nuovo album di inediti della girl band, annunciato oggi per Sony Music. Il quartetto britannico tutto al femminile si appresta a tornare sulla scena musicale internazionale con nuove canzoni che saranno disponibili dall’inizio del mese di novembre. Le Little Mix sono Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Nel 2021 saranno in tour per presentare la loro nuova musica nel The Confetti tour 2021. Alcune delle date del tour sono già note: le Little Mix torneranno in concetto dal 28 aprile prossimo, nelle arene del Regno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)Mixil 6. Si tratta del nuovo album di inediti della girl band, annunciato oggi per Sony Music. Il quartetto britannicoal femminile si appresta a tornare sulla scena musicale internazionale con nuove canzoni che saranno disponibili dall’inizio del mese di. LeMix sono Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Nelsaranno inper presentare la loro nuova musica nel The. Alcunedate delsono già note: leMix torneranno in concetto dal 28 aprile prossimo, nelle arene del Regno ...

team_world : “Abbiamo messo così tanto amore, emozione ed energia nella realizzazione di questo album, e adesso possiamo emozion… - StraNotizie : Arrivano i 'Confetti' delle Little Mix - fisco24_info : Arrivano i 'Confetti' delle Little Mix : In pre-order il nuovo album di inediti del quartetto britannico che sarà… - ifuckinghateyxx : IN CHE SENSO CONFETTI DELLE LITTLE MIX SARÀ UN DISCO ROCK POP CHI SI RIPRENDE - paneconnutella : Io con il label delle little mix quando non avranno il successo che meritano in America con confetti -