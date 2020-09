Concorso DSGA, interpellanza della Lonardo al Ministro Azzolina (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ho presentato oggi in Senato una interpellanza al Ministro all’Istruzione, in riferimento al Concorso nazionale su base regionale per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle scuole”. Così la senatrice del Gruppo Misto Sandra Lonardo. “Tenuto conto che il bando prevede che i posti messi a Concorso siano pari a 208 dirigenti – continua la Lonardo – e, attualmente, i posti vacanti in Campania risultano essere di 306, faccio un appello alla Ministra Azzolina e chiedo che si possa procedere, attraverso un Decreto, all’assunzione dei vincitori del Concorso ed alla loro presa in servizio entro il presente anno scolastico, attingendo alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ho presentato oggi in Senato unaalall’Istruzione, in riferimento alnazionale su base regionale per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle scuole”. Così la senatrice del Gruppo Misto Sandra. “Tenuto conto che il bando prevede che i posti messi asiano pari a 208 dirigenti – continua la– e, attualmente, i posti vacanti in Campania risultano essere di 306, faccio un appello alla Ministrae chiedo che si possa procedere, attraverso un Decreto, all’assunzione dei vincitori deled alla loro presa in servizio entro il presente anno scolastico, attingendo alla ...

