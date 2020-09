Colleferro | scrive un post che inneggia all' uccisione di Willy | denunciato | finalmente

(Di venerdì 18 settembre 2020) Un 23enne studente universitario di Treviso è statodalla polizia per aver pubblicato undi odio e intolleranza razziale su Facebook controMonteiro Duarte, il ragazzo pestato a ...

Un 23enne studente universitario di Treviso è stato denunciato dalla polizia per aver pubblicato un post di odio e intolleranza razziale su Facebook contro Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a ...Colleferro – Due persone sono state denunciate dagli agenti della polizia postale che Stanno passando al setaccio tutti i post inneggianti all’odio razziale in seguito all’omicidio del 21enne Willy Mo ...Un 23enne studente universitario di Treviso è stato denunciato dalla polizia per aver pubblicato un post di odio e intolleranza razziale su Facebook contro Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a ...