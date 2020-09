Chiusi per Covid i licei dell'Istituto San Giuseppe De Meroda a Roma (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Chiuso per Covid il prestigioso Istituto San Giuseppe De Merode in piazza di Spagna a Roma. A quanto si apprende, la decisione è scaturita dopo che uno studente del Liceo Scientifico e' risultato positivo al test. Circa 400 alunni dei licei Classico e Scientifico resteranno a casa e proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Il direttore della scuola ha spiegato ai genitori con una circolare che da domani i corsi dei licei saranno sospesi in presenza e continueranno invece on-line, mentre le classi della primaria e delle medie proseguiranno la loro normale attività didattica in presenza. La ASL Roma 1, spiega la circolare, "ci ha comunicato il caso di positività di uno ... Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Chiuso per Covid il prestigiosoSanDe Merode in piazza di Spagna a. A quanto si apprende, la decisione è scaturita dopo che uno studente del Liceo Scientifico e' risultato positivo al test. Circa 400 alunni deiClassico e Scientifico resteranno a casa e proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Il direttorea scuola ha spiegato ai genitori con una circolare che da domani i corsi deisaranno sospesi in presenza e continueranno invece on-line, mentre le classia primaria ee medie proseguiranno la loro normale attività didattica in presenza. La ASL1, spiega la circolare, "ci ha comunicato il caso di positività di uno ...

