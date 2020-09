Calcio: amichevoli; Inter-Carrarese 7-0 ad Appiano (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 18 SET - Goleada Inter nell'allenamento congiunto contro la Carrarese ad Appiano Gentile. La squadra di Conte ha infatti battuto il club toscano, che milita in Serie C, per 7-0: in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 18 SET - Goleadanell'allenamento congiunto contro laadGentile. La squadra di Conte ha infatti battuto il club toscano, che milita in Serie C, per 7-0: in ...

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Goleada Inter nell'allenamento congiunto contro la Carrarese ad Appiano Gentile. La squadra di Conte ha infatti battuto il club toscano, che milita in Serie C, per 7-0: in re ...

Lazio, Luis Alberto lascia anzitempo l’allenamento: le ultime

La Lazio completa l’ultimo allenamento prima dell’amichevole contro il Benevento. Prove tattiche sul campo di Formello che lasciano immaginare l’undici che domani mister Inzaghi schiererà contro i gia ...

Giampaolo: "Torino, scopri chi sei. Formazione? Gioca Rincon"

TORINO - Vigilia imoportante per Marco Giampaolo, pronto ad esordire sulla panchina del Torino contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico granata in conferenza stampa: "Abbiamo giocato solo tr ...

