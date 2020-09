Banksy ha perso i diritti su una delle sue opere più famose

Leggi su wired

(Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Hanna Lassen/WireImage/Getty Images)“non può essere identificato come il chiaro proprietario di tali”. È quanto ha stabilito l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) riguardo di unapiùdello street artist inglese, il famoso Flower Thrower, il graffito apparso sui muri di Gerusalemme nel 2005 che raffigura un manifestante con il volto semi coperto intento a lanciare un mazzo di fiori. La disputa legale su cui è intervenuta l’agenzia con sede in Spagna è sorta nel 2018 quando la Pest Control Office Ltd, società che si occupa della gestione del lavoro di, ha denunciato un’azienda inglese produttrice di biglietti ...