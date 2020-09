Arbitri: arriva anche verde intenso, ecco nuove maglie arbitri (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - Da domani, con la giornata di apertura di serie A, gli arbitri scenderanno in campo con nuove divise studiate e realizzate da Legea, sponsor tecnico e fornitore ufficiale dell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - Da domani, con la giornata di apertura di serie A, gliscenderanno in campo condivise studiate e realizzate da Legea, sponsor tecnico e fornitore ufficiale dell'...

ROMA, 18 SET - Da domani, con la giornata di apertura di serie A, gli arbitri scenderanno in campo con nuove divise studiate e realizzate da Legea, sponsor tecnico e fornitore ufficiale dell'Aia. Il b ...

Nuove leve nel gruppo arbitri Uisp Rovigo

ROVIGO - Due nuovi arbitri del Calcio Uisp Rovigo: mercoledì sera si è concluso il corso di formazione. I due neo- arbitri sono Marco Bianchi e Massimo Fasolato, pronti a dirigere i match dei campiona ...

50 anni di raduni tra emergenza Covid e innovazione tecnologica

Sicuramente passerà alla storia come un raduno “eccezionale” quello che si è svolto tra le Alpi di Tarvisio. Nella località friulana si sono ritrovati, dopo mesi di distanziamento, i settanta arbitri ...

