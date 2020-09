Adriano Panzironi multato di nuovo per i programmi tv sulla Dieta Life 120 (Di venerdì 18 settembre 2020) Adriano Panzironi è stato multato ancora una volta dall'Agcom per aver trasmesso i programmi sulla Dieta Life 120 senza autorizzazione. Arriva una multa per Adriano Panzironi ed è ancora per via dei programmi TV in cui il suo ideatore pubblicizza la Dieta Life 120. Se in precedenza l'Agcom aveva imposto uno stop alle trasmissioni, oggi arriva invece la richiesta pecuniaria. L'autorità garante delle comunicazioni, infatti, ha multato la Italian Broadcasting srls, per l'ammontare di 61.000 euro, per aver trasmesso i propri programmi via satellite senza autorizzazione. Cosa è successo: dopo un monitoraggio di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)è statoancora una volta dall'Agcom per aver trasmesso i120 senza autorizzazione. Arriva una multa pered è ancora per via deiTV in cui il suo ideatore pubblicizza la120. Se in precedenza l'Agcom aveva imposto uno stop alle trasmissioni, oggi arriva invece la richiesta pecuniaria. L'autorità garante delle comunicazioni, infatti, hala Italian Broadcasting srls, per l'ammontare di 61.000 euro, per aver trasmesso i proprivia satellite senza autorizzazione. Cosa è successo: dopo un monitoraggio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Panzironi Dieta Life 120, Adriano Panzironi multato di nuovo per i programmi in TV dissapore Panzironi è stato multato di nuovo per i programmi tv della dieta Life 120

Nuova tegola sui programmi tv di Adriano Panzironi. L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha multato per 61mila euro la Italian Broadcasting srls, società della galassia dell’ideatore della d ...

