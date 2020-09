Ultime Notizie Roma del 17-09-2020 ore 20:10 (Di giovedì 17 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Alvisi in studio che in Sardegna non dovrà presentare certificato covid free Il TAR della Sardegna ha accolto il ricorso del governo in sospeso l’ordinanza che imponeva test covid obbligatori per entrare nell’isola Apri da lunedì 14 settembre se ne discuterà al 7 ottobre replica il governatore Solinas viviamo in un paese dove il governo utilizza due pesi due misure il governo impugni le ordinanze discriminatori verso la Sardegna detto respinta la richiesta di sospensiva d’urgenza del governo della delibera che impone alle scuole piemontesi di misurare la febbre degli studenti e arrivo a scuola la temperatura era quindi verificata in classe che commenta con soddisfazione la posizione dell’Unione Europea sul superamento del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020)dailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Alvisi in studio che in Sardegna non dovrà presentare certificato covid free Il TAR della Sardegna ha accolto il ricorso del governo in sospeso l’ordinanza che imponeva test covid obbligatori per entrare nell’isola Apri da lunedì 14 settembre se ne discuterà al 7 ottobre replica il governatore Solinas viviamo in un paese dove il governo utilizza due pesi due misure il governo impugni le ordinanze discriminatori verso la Sardegna detto respinta la richiesta di sospensiva d’urgenza del governo della delibera che impone alle scuole piemontesi di misurare la febbre degli studenti e arrivo a scuola la temperatura era quindi verificata in classe che commenta con soddisfazione la posizione dell’Unione Europea sul superamento del ...

