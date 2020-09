Ultime Notizie Roma del 17-09-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Unione Europea nelle priorità sono clima salari emigranti tutti nell’Unione devono avere salari minimi dici ancora la presidente della commissione europea sulla questione migranti dice salvare vite ma servono rimpatri ricorda la prossima settimana verrà presentato il nuovo patto europeo per la migrazione all’asilo che abolirà il regolamento di Dublino Cambiamo argomento recovery Fund governo pronto a riferire le camere il governo comuni presidenti di Montecitorio Palazzo Madama i criteri per la definizione del Piano italiano per i fondi di recovery Plan è un documento di 38 pagine 9 direttrici di intervento vogliamo un vaccino nel più breve tempo possibile vogliamo sicuro noi non autorizzare mo mai un vaccino che non ...