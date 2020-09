Traffico Roma del 17-09-2020 ore 17:00 (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Torpignattara per lavori urgenti alle condutture d’acqua continua la chiusura di Piazza della Marranella modifiche alla viabilità anche sulla via Casilina e sulle strade adiacenti variazioni per il trasporto pubblico interrotto il servizio della linea ferroviaria Termini Centocelle e deviazioni per le linee bus 105 409 in vista dell’ormai imminente attività elettorale da oggi È attivo il divieto di fermata su Piazza Bocca della Verità via Luigi Petroselli e Lungotevere pierleoni ed altre strade vicine dalle 7 di sabato 19 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Torpignattara per lavori urgenti alle condutture d’acqua continua la chiusura di Piazza della Marranella modifiche alla viabilità anche sulla via Casilina e sulle strade adiacenti variazioni per il trasporto pubblico interrotto il servizio della linea ferroviaria Termini Centocelle e deviazioni per le linee bus 105 409 in vista dell’ormai imminente attività elettorale da oggi È attivo il divieto di fermata su Piazza Bocca della Verità via Luigi Petroselli e Lungotevere pierleoni ed altre strade vicine dalle 7 di sabato 19 ...

PLRomaCapitale : #Roma: Viale del Muro Torto, #traffico rallentato causa #incidente altezza piazzale Flaminio in direzione via Pinciana. - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Tangenziale Est rallentamenti tra Viale dello Scalo San Lorenzo e Via Nola >San Giovanni #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cola di Rienzo. Ponte Regina Margherita e Via Luisa di Savoia rallentamenti altezza Via Cice… - CasilinaNews : RT @astralmobilita: ???? #A1RomaNapoli #incidente sulla rampa di uscita a #Ferentino per il traffico proveniente da #Roma PRESTARE ATTENZI… - er_GRA : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra : ??????Pontina e Romanina > esterna ?????? Cassia bis e Salaria > in… -

