Torre de’ Busi, scivola mentre cerca funghi Muore dopo una caduta di 60 metri (Di venerdì 18 settembre 2020) Dramma giovedì 17 settembre: la vittima, Enrico Carenini, aveva 71 anni. A dare l’allarme alcuni escursionisti attirati da un cappello per terra. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 settembre 2020) Dramma giovedì 17 settembre: la vittima, Enrico Carenini, aveva 71 anni. A dare l’allarme alcuni escursionisti attirati da un cappello per terra.

LegaSalvini : #SALVINI: 'MANDEREMO A CASA QUEL CHIACCHIERONE DI DE LUCA CHE HA ROVINATO LA CAMPANIA' ??Il 20 e 21 settembre vota… - lecco_notizie : Torre de Busi, muore un altro cercatore di funghi. E’ il terzo in due giorni - lauro_eleonora : RT @CommediaBot: Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che non crolla già mai la cima per soffiar di venti; ché se… - inushin95 : @DeKaGL1 Torre torre, de spaghetti. De 20 spaghetti ?? - Raffael84132541 : RT @CommediaBot: Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che non crolla già mai la cima per soffiar di venti; ché se… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre de’ 16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com