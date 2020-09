Temptation Island 2020 | dove e quando vedere le repliche della 1° puntata | orario | canali e streaming

Leggi su italiasera

(Di giovedì 17 settembre 2020), il famoso reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici è tornato ieri 16 settembrein prima serata su canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Le sei coppie, non famose, che come da classico format, mettono a dura prova il loro amore anche attraverso la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici. Ma per chi non ha potuto vedersi la diretta tv che possibilità ci sono per riil programma? Come fare perledie eventualmente, a che ora e come vederle? E per seguire il format in? Andiamo atutto su come ...