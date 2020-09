Temperature al disopra delle medie stagionali | ma dal week end previsioni in calo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma - La terza settimana di settembre è accompagnata daancora elevate per il periodo, di stampo del tutto estivo. La causa è ancora una volta la risalita di masse d'aria molto calda proveniente dall'entroterra algerino che coinvolge praticamente tutta l'Europa centro occidentale, compresa l'Italia. Le conseguential di sopraci accompagneranno per gran parte della settimana, anche se una lieve diminuzione è attesa nel corso delend, seppur con valori che si manterranno sempre superiori alleGIOVEDÌ: poche variazioni rispetto alle 24 ore precedenti con i valori massimi che restano ancora sopra la media su gran parte della Penisola, seppur con qualche locale diminuzione. Ancora punte ...

Ultime Notizie dalla rete : Temperature disopra

