STRISCIA LA NOTIZIA | ADDIO AD UNO DEGLI INVIATI PIÙ AMATI DI SEMPRE

In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Edoardo Stoppa, a cuore aperto, ha rivelato i motivi che l'hanno spinto ad abbandonare il format STRISCIA la NOTIZIA dopo oltre undici anni. Infatti, dopo aver cercato strade diverse rispetto al programma di Ricci, è approdato a TV8. Sembra che, tuttavia, per il volto noto di Canale 5 sia fisiologico cambiare qualcosa nella vita e che, nonostante tutto, conserva un ottimo rapporto con tutti, li considera una grande famiglia. Inoltre, dichiara di aver preso da loro una pausa momentanea perché aveva bisogno di stimoli nuovi, cose nuove. Spesso si rischia di abituarsi alle stesse cose, di non fare bene ciò che si fa da tanto ed è stato proprio questo principio ad averlo convinto. Edoardo non abbandonerà tuttavia la tv.

