Smoothie Bawls | come consumare una colazione sana e originale

Leggi su notizieora

(Di giovedì 17 settembre 2020)iniziare la giornata in modo sano e positivo. Si tratta di un pasto completo ed estremamente energetico, perfetto per iniziare la giornata con il giusto Sprint quotidiano. Con i dovuti accorgimenti, può adattarsi bene anche alladi chi è intollerante al lattosio.: una coppa di energia La preparazione del frullato che costituisce la quasi totalità delle, si prepara con frutta congelata ( in genere banane, mele, mango o avocado). La frutta è preferibilmente da congelare la sera prima, per averla ben ghiacciata al mattino. La frutta ghiacciata viene, poi, frullata eper magia diviene unoben denso, senza aver aggiunto ...