Smart glasses, in arrivo nel 2021 gli occhiali Ray-Ban intelligenti (Di giovedì 17 settembre 2020) Facebook stringe un accordo con EssilorLuxottica e guarda al prossimo sviluppo degli Smart glasses. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg in persona durante il Facebook Connect, l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori in cui il gruppo di Menlo Park presenta i propri prodotti di punta. Così accanto all'Oculus Quest 2 che cercherà di risollevare le sorti del comparto realtà virtuale, Facebook punta anche sulla realtà aumentata, considerato il prossimo terreno di conquista dei colossi tech visti i corposi investimenti nel settore da parte di Apple, Huawei, Bose e tanti altri ancora. «Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo. Abbiamo trovato ...

