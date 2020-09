Simeone | serve chiarezza su mancato ricovero donna positiva e incinta

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Il caso delladi 36 annial Covid rifiutata dai sanitari del policlinico Umberto I e’ di una gravita’ inaudita. Ho presentato un’interrogazione urgente al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato per sapere se intendano, con urgenza e in tempi brevi, chiarire i contorni di questa vicenda, assumendo eventuali provvedimenti nei confronti dei medici responsabili dell’odissea vissuta dallanella notte fra il 15 e 16 settembre.” “Stando alla ricostruzione giornalistica dei fatti unadi 36 anni residente a Velletri,di 34 settimane eal tampone Covid, con febbre e tosse persistente si e’ recata presso il policlinico Umberto I per essere ...