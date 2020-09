Sesso con minori: arrestato un 40enne. Dava droga e abiti in cambio (Di giovedì 17 settembre 2020) Accusato per aver dato droga e abiti in cambio di Sesso con minori. Nei guai un uomo italiano di 40 anni, arrestato dai carabinieri di Dello, in provincia di Brescia Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Dello, in provincia di Brescia, con l’accusa di violenza sessuale e detenzione ai fini … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Accusato per aver datoindicon. Nei guai un uomo italiano di 40 anni,dai carabinieri di Dello, in provincia di Brescia Un uomo di 40 anni è statodai carabinieri di Dello, in provincia di Brescia, con l’accusa di violenza sessuale e detenzione ai fini … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

