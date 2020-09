Questo referendum non mi convince: il vero problema è il crollo della rappresentatività (Di giovedì 17 settembre 2020) Man mano che si avvicina la prossima domenica mi sembra sempre più fittizia la contrapposizione cui, sia pure da opposte sponde, fanno riferimento sia i fautori del No che quelli del Sì. Gli uni si stracciano le vesti di fronte a una possibile involuzione autoritaria nel segno del più bieco antiparlamentarismo, dimenticando che le radici della svalutazione e perdita di ruolo del Parlamento nell’attuale contesto storico sono ben più lontane e profonde e che si tratta di un processo in atto già da molto tempo. Gli altri esaltano il taglio dei parlamentari come una panacea che porterà a una risurrezione dell’istituzione rappresentativa per eccellenza, ma mi ricordano sempre più quel tale che per fare dispetto alla moglie decise di tagliarselo. E’ bene invece ridimensionare nettamente la portata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Man mano che si avvicina la prossima domenica mi sembra sempre più fittizia la contrapposizione cui, sia pure da opposte sponde, fanno riferimento sia i fautori del No che quelli del Sì. Gli uni si stracciano le vesti di fronte a una possibile involuzione autoritaria nel segno del più bieco antiparlamentarismo, dimenticando che le radicisvalutazione e perdita di ruolo del Parlamento nell’attuale contesto storico sono ben più lontane e profonde e che si tratta di un processo in atto già da molto tempo. Gli altri esaltano il taglio dei parlamentari come una panacea che porterà a una risurrezione dell’istituzione rappresentativa per eccellenza, ma mi ricordano sempre più quel tale che per fare dispetto alla moglie decise di tagliarselo. E’ bene invece ridimensionare nettamente la portata ...

diMartedi : #Travaglio su #Referendum2020: 'Questo parlamento in 2 anni ha fatto cose importanti: ha ridotto il 36% dei parlame… - Giorgiolaporta : Gli elettori di #centrodestra si stanno esprimendo in queste ore in questo #sondaggio online sul… - La7tv : #ottoemezzo @VeltroniWalter annuncia il suo voto contrario al referendum sul #taglioparlamentari: 'Io penso che non… - Profilo3Marco : RT @ilfattoblog: QUANTA CONFUSIONE 'Per me è bene ridimensionare la portata della pronuncia cui siamo chiamati domenica...' #Referendum2020… - gagliardamente : questo articolo sta mettendo a dura prova le mie convinzioni... -