Questa foto di Giorgia Meloni con orecchini a forma di Mussolini è falsa

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il 16 settembre su Facebook è stata pubblicata unache sembra mostrare la leader di Fratelli d’Itala,, indossare deglicon ladel profilo del dittatore fascista Benito. L’immagine è accompagnata da questo commento: «con glicol duce….e ho detto tutto…..».è una notizia. Post pubblicato su Facebook il 16 settembre 2020 – Immagine modificata Si tratta infatti di unamodificata. Nello scatto originale non compare nessun orecchino sull’orecchio di, come si può verificare qui. Il particolare del ciondolo a ...

