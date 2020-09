PS5 non sarà retrocompatibile con i titoli PS1, PS2 e PS3 (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo mesi di rumor e speculazioni varie è arrivato l'annuncio ufficiale, PS5 non supporterà i titoli di PS1, PS2 e PS3. A confermarlo è stato il CEO della compagnia giapponese."PS4 ha al momento 100 milioni di giocatori ed ovviamente abbiamo pensato che avrebbero avuto voglia di giocare quei titoli anche su PS5, per questo abbiamo incluso la retrocompatibilità con PS4. Inoltre ci siamo anche occupati della scheda SSD ad alta velocità e del controller DualSense. Per questo non abbiamo potuto implementare la retrocompatibilità verso i titoli delle altre console."Jim Ryan ha poi parlato della PlayStation Plus Collection, ovvero una selezione di titoli PS4 a disposizione degli abbonati al Plus, che (a detta di Ryan) hanno ridefinito la scorsa generazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo mesi di rumor e speculazioni varie è arrivato l'annuncio ufficiale, PS5 non supporterà idi PS1, PS2 e PS3. A confermarlo è stato il CEO della compagnia giapponese."PS4 ha al momento 100 milioni di giocatori ed ovviamente abbiamo pensato che avrebbero avuto voglia di giocare queianche su PS5, per questo abbiamo incluso la retrocompatibilità con PS4. Inoltre ci siamo anche occupati della scheda SSD ad alta velocità e del controller DualSense. Per questo non abbiamo potuto implementare la retrocompatibilità verso idelle altre console."Jim Ryan ha poi parlato della PlayStation Plus Collection, ovvero una selezione diPS4 a disposizione degli abbonati al Plus, che (a detta di Ryan) hanno ridefinito la scorsa generazione.Leggi altro...

