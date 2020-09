Pomeriggio 5, Mila Suarez ed Elisa De Panicis annunciano: “Ci frequentiamo” (Di giovedì 17 settembre 2020) Mila Suarez ed Elisa De Panicis a Pomeriggio 5, dopo essersi baciate al Festival del cinema di Venezia, hanno annunciato di aver iniziato a frequentarsi. A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non poteva di certo non parlare di uno degli episodi che più hanno sconvolto il Festival del cinema di Venezia. Ovviamente ci riferiamo al famoso … L'articolo Pomeriggio 5, Mila Suarez ed Elisa De Panicis annunciano: “Ci frequentiamo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 settembre 2020)edDe5, dopo essersi baciate al Festival del cinema di Venezia, hanno annunciato di aver iniziato a frequentarsi. A5, Barbara d’Urso non poteva di certo non parlare di uno degli episodi che più hanno sconvolto il Festival del cinema di Venezia. Ovviamente ci riferiamo al famoso … L'articolo5,edDe: “Ci frequentiamo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

