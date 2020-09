Petagna: “Con 30 gol negli ultimi due anni, la maglia del Napoli me la sono conquistata” (Di giovedì 17 settembre 2020) Petagna sicuro che con i suoi 30 gol negli ultimi due anni, la maglia del Napoli l'ha conquistata, lavora bene con la squadra e con Gattuso . L'articolo Petagna: “Con 30 gol negli ultimi due anni, la maglia del Napoli me la sono conquistata” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 settembre 2020)sicuro che con i suoi 30 goldue, ladell'ha conquistata, lavora bene con la squadra e con Gattuso . L'articolo: “Con 30 goldue, ladelme laconquistata” proviene da ForzAzzurri.net.

titty_napoli : RT @kisskissnapoli: Petagna: 'A me piace dialogare con i compagni, mi piace quando servo assist ed apro gli spazi per loro. La Nazionale? D… - titty_napoli : RT @kisskissnapoli: Petagna: 'Spero di conquistare i tifosi facendomi valere anche nelle partite di campionato. In attacco abbiamo tante al… - MundoNapoli : Live-Petagna a KKN:”Un onore giocare con Mertens ed Insigne” - cmdotcom : #Petagna: 'Qui sono a casa. Concorrenza? Me la gioco con tutti! #Napoli in Champions e io in Nazionale...'… - sscalcionapoli1 : Petagna “Ho fame di gol, non vedo l’ora di cominciare, giocare con Insigne e Mertens per me è un onore, obiettivi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna “Con Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista