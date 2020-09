Omicidio di Colleferro | i 4 arrestati facevano la bella vita con il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – Lusso ostentato, vacanze in località prestigiose e champagne a go-go. Il tutto pagato (anche) con ildi. E’ questa laa spese dello Stato dei 4per la morte di Willy Monteiro. A percepire il sussidio tanto voluto dal M5S e che risulta sempre più spesso elargito a soggetti che non ne hanno alcun diritto – tra carcerati e affiliati alla criminalità organizzata – spuntano proprio i fratelli Bianchi e gli altri due indagati per il brutale pestaggio del 21enne ucciso in una rissa a. Così poveri, indigenti, nullatenenti da avere diritto al Rdc targato Luigi Di Maio. L’inchiesta patrimoniale della Guardia di finanza A rivelarlo sono gli investigatori dopo i primi dieci ...

simonebaldelli : Ma davvero? - SkyTG24 : Omicidio Colleferro, inaugurato murale dedicato a Willy - Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - LuiNardi : RT @IlPrimatoN: I fratelli Bianchi e gli altri due arrestati per la morte di Willy Monteiro nella rissa di Colleferro ostentavano lusso a s… - selvans_it : RT @francescatotolo: Secondo le indagini patrimoniali della Guardia di Finanza, gli assassini di #WillyMonteiro hanno percepito il #reddito… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Colleferro

FirenzeToday

Un testimone racconta come è stato ucciso Willy. «È sceso per primo Gabriele e ha sferrato un calcio a Willy, ce l'ho ancora impresso nella mente, Willy ha provato a rialzarsi, ma purtroppo prende un' ...Facevano la bella vita, tra lussi, vacanze in barca, vestiti firmati e non solo: ma i fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia erano tutt’altro che benestanti, almeno per lo Stato, dat ...Suv, bottiglie di champagne, alberghi a cinque stelle: questa la vita mostrata dai fratelli Bianchi sui loro social. Un tenore da nababbi che però si scontra con quanto scoperto dagli inquirenti che i ...