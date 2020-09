Lutto a Uomini e donne | dramma per la dama | ho il cuore a pezzi…

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) GraveChi è appassionato die del trono over, sicuramente ricorderà Annamaria Adinolfi. L’exdel parterre, ha fatto molto parlare di se per alcune rivelazioni scioccanti su Gemma Galgani. Secondo alcune sue fonti anonime, la torinese è nel parterre solo per visibilità e sarebbe fidanzata da circa otto anni con un ristoratore. Affermazioni che hanno scatenato il web e sopratutto lasciato molti dubbi dato che Gemma non riesce mai a portare a termine una storia. Ritornando ad Annamaria Adinolfi, la donna, nonostante non faccia parte più del format televisivo, condotto dalla De Filippi, è comunque molto seguita sui social. Ogni giorno, per tenere attivo il proprio account, posta foto e video che ...