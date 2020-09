Legge Covid-19, ok all'aiuto agli indipendenti, ma non c'è intesa sui criteri (Di giovedì 17 settembre 2020) Per il Nazionale le aziende dovrebbero ricevere un sostegno solo se erano redditizie prima della crisi Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Per il Nazionale le aziende dovrebbero ricevere un sostegno solo se erano redditizie prima della crisi

Ultime Notizie dalla rete : Legge Covid Coronavirus, in Toscana ancora contagi: 119 nuovi casi. Tutti i dati

Non diminuiscono i nuovi casi di positività al Coronavirus in Toscana: 119 in più rispetto a ieri (51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in ...

Coronavirus in Trentino, impennata di contagi: 76 nuovi positivi, 34 collegati al settore della lavorazione carne, dove c'è un nuovo focolaio

TRENTO. Impennata di contagi in Trentino: sono stati trovati 76 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Tra lunedì e mercoledì sono stati registrati 72 casi, praticamente quanti comunicati nel bollettino ...

Covid, 63 nuovi casi in Puglia La metà in provincia di Bari

In discesa i casi di contagio da covid 19 in Puglia. Nel bollettino regionale di giovedì 17 settembre si informa che sono stati registrati 4.011 tamponi e sono stati rilevati 63 casi positivi: 33 in p ...

