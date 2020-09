Il Viminale ai sindaci | tutelare ai seggi anziani e fragili

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Elezioni: il Viminale ai sindaci, tutelare anziani e fragili Circolare, volontari Protezione ci… - twolighteyes : #Elezioni, Viminale a sindaci: 'Tutelare anziani e persone fragili' - GisellaPagano : Elezioni: il Viminale ai sindaci, tutelare anziani e fragili - Cronaca - ANSA - giornalecomuni : #Viminale, elettori #anziani o più fragili: circolare ai #prefetti per coinvolgere i #sindaci… - serenel14278447 : Il Viminale ai sindaci: 'Tutelare anziani e fragili' -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale sindaci

Agenzia ANSA

Sensibilizzare i sindaci affinché prevedano misure per tutelare gli elettori anziani o più fragili in considerazione della attuale situazione epidemiologica e valutino anche eventuali misure che conse ...Le regole COVID-19, il meteo torrido, le file probabili davanti ai seggi per il voto di domenica e lunedì, il rischio di svenimenti: il Viminale allerta i prefetti. E chiede aiuto alla Protezione civi ...Circolare ai prefetti: le associazioni di volontariato daranno assistenza agli anziani e le persone più fragili ...