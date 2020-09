Il Milan batte 2-0 lo Shamrock Rovers grazie ad un grande Calha (Di giovedì 17 settembre 2020) il Milan nella prima partita della stagione ha battutto lo Shamrock Rovers 2-0 nei preliminari di Europa Legue. Questa vittoria ha permesso ai rossoneri di accedere al secondo turno dei preliminari, ora andranno affrontati i norvegesi del Bodo-Gimt giovedì 24 settembre a S.Siro. Prima di giocare i preliminari il Milan affronterà il Bologna in campionato. Formazioni Milan Shamrock Rovers Primo Tempo Milan Shamrock Rovers Rossoneri messi bene in campo, lasciando poco spazio agli avversari. 14′ Occasione Shamrock. Green di mancino ha scagliato un diagonale trovando la risposta di Donnarumma che è sceso in un baleno. 23′ Gol Milan. Passaggi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) ilnella prima partita della stagione ha battutto lo2-0 nei preliminari di Europa Legue. Questa vittoria ha permesso ai rossoneri di accedere al secondo turno dei preliminari, ora andranno affrontati i norvegesi del Bodo-Gimt giovedì 24 settembre a S.Siro. Prima di giocare i preliminari ilaffronterà il Bologna in campionato. FormazioniPrimo TempoRossoneri messi bene in campo, lasciando poco spazio agli avversari. 14′ Occasione. Green di mancino ha scagliato un diagonale trovando la risposta di Donnarumma che è sceso in un baleno. 23′ Gol. Passaggi ...

