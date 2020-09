I protagonisti di Nero a Metà 2 sconvolti da un cadavere: anticipazioni 17 e 24 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) I protagonisti di Nero a Metà 2 sconvolti da un’altra morte. Come se gli scossoni della prima puntata, che ha portato a casa un botto di ascolti confermando il trend positivo della fiction Rai nonostante le mille repliche di questi mesi, Claudio Amendola tornerà in onda questa sera con nuove storie e altri casi da risolvere partendo poi da Muzo e i suoi. Il ritrovamento del cadavere di Olga manderà tutti in crisi soprattutto quando Carlo si accorgerà che il suo collega ha mentito secondo i messaggi che ha ricevuto. Quella sera non era a casa con Olga come aveva rivelato lui, e allora cosa è successo davvero? Nero a Metà 2 torna in onda oggi, 17 settembre, partendo proprio dalla questione con altri due episodi in cui Carlo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Idia Metà 2da un’altra morte. Come se gli scossoni della prima puntata, che ha portato a casa un botto di ascolti confermando il trend positivo della fiction Rai nonostante le mille repliche di questi mesi, Claudio Amendola tornerà in onda questa sera con nuove storie e altri casi da risolvere partendo poi da Muzo e i suoi. Il ritrovamento deldi Olga manderà tutti in crisi soprattutto quando Carlo si accorgerà che il suo collega ha mentito secondo i messaggi che ha ricevuto. Quella sera non era a casa con Olga come aveva rivelato lui, e allora cosa è successo davvero?a Metà 2 torna in onda oggi, 17, partendo proprio dalla questione con altri due episodi in cui Carlo ...

