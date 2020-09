Horcynus Lab Festival 2020 | Urgente restituire centralità ai territori

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 settembre 2020) Dal 21 al 23 settembre, al ParcoOrca di Capo Peloro, torna l’Lab, organizzato quest’anno dalla FondazioneOrca e dalla Fondazione di Comunità di Messina. Tre giorni di incontri e seminari, ispirati al termine arabo Ghadaan (“Domani”) in cui si ragionerà di idee e pratiche, da realizzare o già in corso d’opera, per un modello di sviluppo più equo e sostenibile, da costruire valorizzando ie partnership ampie e plurali per ottenere sistemi virtuosi. L’obiettivo dell’Labsi conferma quello della ricerca su nuovi paradigmi economici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la salvaguardia del pianeta a ...