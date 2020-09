Governo, Zingaretti: "Surreale discussione su patti e rimpasti" (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Tutta questa discussione su patti, non patti, rimpasti la trovo abbastanza Surreale. Buttiamoci nella campagna elettorale piuttosto perché in gioco c'è la vita di milioni di persone e facciamolo avendo presenti due valori: passione e unità". Così Nicola Zingaretti a Rtl 102.5. "Io non minimizzo perché sono molto colpito da come, a pochi giorni dalle elezioni, che scattino discussioni di questo tipo", ha poi sottolineato in riferimento al dibattito interno al Pd, un eventuale congresso e un cambio di segretario. Comunque, aggiunge, "malgrado questo dibattito, sono contento di queste due cose: in questo momento il Pd è molto più unito di quanto si racconti e la Direzione sul referendum lo ha dimostrato. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Tutta questasu, nonla trovo abbastanza. Buttiamoci nella campagna elettorale piuttosto perché in gioco c'è la vita di milioni di persone e facciamolo avendo presenti due valori: passione e unità". Così Nicolaa Rtl 102.5. "Io non minimizzo perché sono molto colpito da come, a pochi giorni dalle elezioni, che scattino discussioni di questo tipo", ha poi sottolineato in riferimento al dibattito interno al Pd, un eventuale congresso e un cambio di segretario. Comunque, aggiunge, "malgrado questo dibattito, sono contento di queste due cose: in questo momento il Pd è molto più unito di quanto si racconti e la Direzione sul referendum lo ha dimostrato. ...

fattoquotidiano : GOFFREDO BETTINI “Questo è un governo libero che non subisce diktat. Il salotto buono ha comprato i giornali per at… - La7tv : #ottoemezzo Elezioni regionali, Walter #Veltroni: 'L'occasione persa che indebolisce il governo però è la mancata c… - fattoquotidiano : Zingaretti a Festa Unità: “Le classi dirigenti non hanno capito che non è in gioco il governo che ora picconano, ma… - Maurizio2L : Sento Zingaretti che dice il governo della raggi è stato un disastro ! La Mammola Zingaretti si è dimenticato che… - Adnkronos : Governo, #Zingaretti: 'Surreale discussione su patti e rimpasti' -