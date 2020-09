Godfall: data d’uscita rivelata per PC e PS5 (Di giovedì 17 settembre 2020) Godfall ha finalmente una data d’uscita per PlayStation 5 e PC. Andiamo a vedere quando arriverà questo action RPG Insieme all’annuncio che tutti aspettavano relativo al rilascio della nuovissima PlayStation 5 e del suo costo, Counterplay Games e Gearbox Publishing hanno svelato la data d’uscita di Godfall. Dopo un annuncio avvenuto a The Game Awards 2019, finalmente si ha la certezza del suo arrivo. Vediamo quando verrà rilasciato questo titolo. Vediamo la data d’uscita di Godfall per PC e PS5 Per la gioia dei molti appassionati della console più attesa degli ultimi anni, il titolo di Counterplay Games arriverà in concomitanza con l’uscita, in America, del nuovo gioiello di casa Sony. Il lancio infatti è previsto per il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020)ha finalmente unad’uscita per PlayStation 5 e PC. Andiamo a vedere quando arriverà questo action RPG Insieme all’annuncio che tutti aspettavano relativo al rilascio della nuovissima PlayStation 5 e del suo costo, Counterplay Games e Gearbox Publishing hanno svelato lad’uscita di. Dopo un annuncio avvenuto a The Game Awards 2019, finalmente si ha la certezza del suo arrivo. Vediamo quando verrà rilasciato questo titolo. Vediamo lad’uscita diper PC e PS5 Per la gioia dei molti appassionati della console più attesa degli ultimi anni, il titolo di Counterplay Games arriverà in concomitanza con l’uscita, in America, del nuovo gioiello di casa Sony. Il lancio infatti è previsto per il ...

