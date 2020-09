Gli incidenti dei Boeing Max 737 colpa di errori tecnici gravi (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Congresso degli Stati Uniti ha pubblicato il rapporto finale della sua inchiesta sugli incidenti ai Boeing 737 Max, con l'azienda e l'autorità aeronautica Faa che ne escono a dir poco umiliate.Tra le frasi che hanno più impressionato stampa e politica c'è questa: "Gli incidenti del B-737Max sono stati (...) l'orribile culmine di una serie di presupposti tecnici errati da parte degli ingegneri di Boeing, una mancanza di trasparenza da parte della direzione di Boeing e una supervisione grossolanamente insufficiente da parte dell'autorità aeronautica"Il presidente della commissione della Camera per i trasporti e le infrastrutture Peter DeFazio (D-OR) e il presidente della sottocommissione per l'aviazione Rick Larsen (D-WA) hanno pubblicato il lavoro finale ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Congresso degli Stati Uniti ha pubblicato il rapporto finale della sua inchiesta sugliai737 Max, con l'azienda e l'autorità aeronautica Faa che ne escono a dir poco umiliate.Tra le frasi che hanno più impressionato stampa e politica c'è questa: "Glidel B-737Max sono stati (...) l'orribile culmine di una serie di presuppostierrati da parte degli ingegneri di, una mancanza di trasparenza da parte della direzione die una supervisione grossolanamente insufficiente da parte dell'autorità aeronautica"Il presidente della commissione della Camera per i trasporti e le infrastrutture Peter DeFazio (D-OR) e il presidente della sottocommissione per l'aviazione Rick Larsen (D-WA) hanno pubblicato il lavoro finale ...

