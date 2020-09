Covid: “La letalità del virus si è ridotta, più anziani in reparto ma il 99% guarisce” afferma l’infettivologo (Di giovedì 17 settembre 2020) “La malattia oggi ha un mortalità decisamente più bassa, 0,4-0,6%, e nel 99,6% dei casi si guarisce”, spiega il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, tuttavia, tiene ad avvertire, da qualche settimana “torniamo a vedere nei reparti pazienti anziani colpiti da Sars-CoV-2. Questo perché sono quelli più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesistenti, ovvero soggetti con diabete, cardiopatie, problemi respiratori, chi segue multi-terapie. In persone in là con gli anni la patologia ha un impatto diverso“. L’infettivologo: “E’ mutata l’età dei contagiati, non dei pazienti” Come tiene infatti a rimarcare l’infettivologo, “c’è stato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 settembre 2020) “La malattia oggi ha un mortalità decisamente più bassa, 0,4-0,6%, e nel 99,6% dei casi si guarisce”, spiega il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, tuttavia, tiene ad avvertire, da qualche settimana “torniamo a vedere nei reparti pazienticolpiti da Sars-CoV-2. Questo perché sono quelli più fragili e perché ilpuò far precipitare situazioni preesistenti, ovvero soggetti con diabete, cardiopatie, problemi respiratori, chi segue multi-terapie. In persone in là con gli anni la patologia ha un impatto diverso“. L’infettivologo: “E’ mutata l’età dei contagiati, non dei pazienti” Come tiene infatti a rimarcare l’infettivologo, “c’è stato ...

